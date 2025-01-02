Судя по всему Nvidia хочет вывести на рынок Geforce RTX 5080 21 января.

Согласно последним данным, и AMD, и Nvidia хотят анонсировать свои новые видеокарты RX 9000/RTX 5000 на следующей неделе. Однако пока неясно, когда соответствующие модели появятся на рынке. Из Гонконга сейчас поступают слухи, раскрывающие предполагаемую дату выпуска Geforce RTX 5080.

В частности, пользователь X @hkepcmedia заявил сегодня утром, что GeForce RTX 5080 имеет отношение к 21 января. Поскольку ожидается, что модель будет представлена заранее, скорее всего, это и будет дата релиза. При условии, конечно, что утверждение верное. Эта дата хорошо вписалась бы в запланированную презентацию на выставке CES. Однако упомянутую дату пока проверить невозможно.

Если GeForce RTX 5080 от Nvidia действительно будет представлена 21 января, неясно станет ли она первой моделью предстоящего поколения Blackwell. Текущее поколение началось с RTX 4090, а Geforce RTX 3080 была ранее представлена первой. Следующая модель вероятно появится в аналогичный период времени, вероятно, с задержкой в несколько недель.