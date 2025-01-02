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Niko4123
GeForce RTX 5080 и 5070 Ti замечены в списках популярного сборщика игровых ПК iBuyPower
Сборщик игровых ПК на заказ начал работу с двумя еще не анонсированными графическими процессорами.

У Wayback Machine из Internet Archive отличная память, поскольку iBuyPower не удалил списки до того, как несколько из них удалось заархивировать.

Один из этих списков (модель Y40BI9N5801), как показано выше, относится к сборке Intel с процессором Core Ultra 9 285, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельным накопителем NVMe емкостью 2 ТБ (SSD) и видеокартой GeForce RTX 5080 Super, все они работают на базе 800-ваттного блока питания 80 Plus Gold.

Второй список (модель Y40BA7N57T01) - это сборка AMD на базе процессора Ryzen 7 7800X3D, той же комбинации оперативной памяти и хранилища, а также видеокарты GeForce RTX Ti Super. В этой модели установлен блок питания 80 Plus Gold мощностью 750 Вт.

Любопытно, что оба списка помечены вариантами "Super" будущих видеокарт, хотя в реальных описаниях продуктов iBuyPower опускает номенклатуру Super и называет модели GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti. Обозначения Super скорее всего являются опечатками, возможно перенесенными при копировании из таблиц спецификаций установок серии GeForce RTX 40 (NVIDIA добавила варианты Super позже в цикле продуктов серии GeForce RTX 40).

Что еще интереснее, так это перечисленные распределения VRAM. Обе карты указаны как имеющие 16 ГБ памяти. Вполне возможно, что это также могут быть ошибки копирования, хотя перечисленные объемы памяти соответствуют предыдущим утечкам и слухам.

Ожидается, что NVIDIA представит несколько графических процессоров серии GeForce RTX 50 на следующей неделе.

#geforce rtx 5080 #5070 ti
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