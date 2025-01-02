Обновление V72 вызывающее проблемы у пользователей было отозвано Meta*.

После установки этого обновления многие пользователи столкнулись с сообщением об ошибке, в котором говорилось, что "Ваше устройство повреждено. Ему нельзя доверять". Другие пользователи столкнулись с последовательной циклической загрузкой, когда устройство постоянно перезагружалось, в конечном итоге приводя к отображению на экране "статичного изображения Android". Сброс к заводским настройкам не помог устранить эти проблемы.

Хотя у новых владельцев была возможность вернуть устройство продавцу, владельцы у которых истек срок гарантии, остались со сломанным устройством. Пользователь сабреддита OculusQuest поделился своим опытом, сообщив: "я связался со службой поддержки Meta* и после устранения неполадок они сообщили мне, что гарнитура сломалась и мне нужно будет купить новую. Поэтому, как поступил бы любой нормальный человек, я выбросил гарнитуру в мусор". Жаль, что этот пользователь посчитал, что его единственным выходом было выбросить ее, напрасно создавая еще больше электронных отходов и упуская потенциальную замену теперь, когда Meta* признает свою вину.

Meta* опубликовала сообщение, доступное на специальном сайте справки для своих гарнитур Quest. Компания признает проблемы, вызванные обновлением программного обеспечения и она работает над исправлениями для затронутых устройств.

* Признана экстримистской оргназацией в РФ.



