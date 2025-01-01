Гибридный ИИ означает, что ноутбуки LG могут обрабатывать некоторые действия с использованием ИИ на устройстве, а также подключаться к облаку в зависимости от задачи.

LG представляет 16Z90TS как первый ПК Copilot+ в серии Gram. Он оснащен ЖК-экраном с разрешением 2560x1600, частотой обновления 144 Гц с поддержкой переменной частоты обновления (VRR)), вариантами процессоров Core Ultra 9, 7 и 5, графикой Arc, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и до 2 ТБ SSD-накопителем NMVe.

Более крупная 17-дюймовая модель (17Z90TR) также использует ЖК-экран с тем же разрешением, частотой обновления и поддержкой VRR, но не имеет опции Core Ultra 9, однако предлагается с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ). Объем оперативной памяти одинаков, хотя и предлагается LPDDR5X-8400.

Между тем 16-дюймовый 2-в-1 (16T90TP) опционально меняет ЖК-экран на OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает VRR. Он также отказывается от Core Ultra 9 в пользу процессоров Ultra 7 и 5, при этом используя графику Intel Arc вместо дискретного графического процессора NVIDIA. Все три оснащены двумя портами USB 3.2 Gen 2, двумя портами USB4 (с поддержкой Power Delivery, DisplayPort и Thunderbolt 4) и выходом HDMI 2.1.

Наконец Gram Book (15U50T) построен на основе 15,6-дюймового ЖК-экрана с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 60 Гц. Это единственная модель в которой отсутствует поддержка VRR. Другие характеристики включают процессор Core i5 с графикой Xe, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и до 1 ТБ твердотельного накопителя NVMe. Варианты подключения включают один порт USB 3.2 Gen 1, два порта USB 3.2 Gen 2, порт USB 2.0 и выход HDMI 2.1.



Очевидно, что ни один из них не является хардкорным игровым ноутбуком, даже с поддержкой VRR. Тем не менее, аппаратной мощности достаточно, чтобы поиграть в более легкие игры, особенно если выбрать модель с графическим процессором GeForce RTX 4050 от NVIDIA.



LG не упоминает цены или доступность в своем пресс-релизе, но ожидается, что более подробная информация станет известна на следующей неделе на выставке CES.