True Vision Pro готовится конкурировать с Apple.

Во время недавнего мероприятия Vivo, её исполнительный вице-президент Хан Боксяо объявил о планах компании на создание гарнитуры виртуальной реальности. Также ожидается, что Vivo представит свой складной Android-телефон Vivo X Fold5 Pro.

Оба этих устройства являются рискованными, поскольку массовый рынок ещё не полностью принял складные телефоны и гарнитуры виртуальной реальности. Гарнитура Apple в области пространственных вычислений пока не оправдала ожиданий, и большинство пользователей используют её лишь изредка, в основном для просмотра фильмов. Сидеть часами с таким тяжёлым устройством, чтобы работать в виртуальной среде, кажется невозможным или непривлекательным.

Кроме того, Vision Pro от Apple не хватает более ориентированной на игры функциональности, которую предлагает Meta Quest 3.

Хотя официальной информации пока нет, ходят слухи о возможном появлении нового устройства Apple Vision Pro с чипом M5 в будущем. Неясно, останется ли Apple верна высокому классу и будет ли оснащать устройство только самыми передовыми технологиями без учёта его стоимости, или же компания изменит свои планы.

Многие потребители, вероятно, были бы заинтересованы в более доступном устройстве Vision Pro, которое значительно снизило бы свою цену, например, ниже отметки в 2000 долларов. Рекомендуемая розничная цена существующего Vision Pro в 3499 долларов делает его недоступным для многих потенциальных покупателей.

Apple может отказаться от этого проекта, как это было с проектом автомобиля, но, вероятно, компания слишком глубоко погружена в него, чтобы полностью отказаться от него.

Vivo, по-видимому, относится к этому проекту серьёзно, имея большую команду, занимающуюся разработкой гарнитуры. Хотя дата выпуска пока не известна, есть вероятность, что мы увидим несколько тестовых устройств к концу 2025 года.

Именно здесь конкуренты могут предложить интересные альтернативы на рынке. Возможно, удачное сочетание технологий и цен привлечёт внимание пользователей к этим гарнитурам виртуальной реальности, и тенденция будет набирать обороты.

Большинство людей знают эти гарнитуры как устройства для виртуальной реальности, но они также обладают возможностями смешанной и дополненной реальности, что делает их более эффективными, чем предыдущие поколения.