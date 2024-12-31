Согласно отчету Quantum Bits "версия Battlemage с большей памятью" дебютирует в 2025 году.

Сайт сообщает, что получил "инсайдерскую наводку", предполагающую, что Intel приняла во внимание растущий рынок продуктов и решений искусственного интеллекта (ИИ) и скорректировала свою дорожную карту дискретных графических процессоров, включив в нее модель серии Pro с 24 ГБ видеопамяти.

Тем временем пользователь X/Twitter Томаш Гавронски (@GawroskiT) опубликовал скриншот предполагаемого манифеста о поставке графического процессора Battlemage в начале этого месяца, в то время утверждая, что это может быть "отличная карта ИИ" на 32 ГБ. В ответ на новый отчет он прокомментировал: "24 ГБ могут быть правдой".

На раннем этапе Battlemage был эксклюзивом для массового потребительского рынка. Однако стоит отметить, что Intel выпустила профессиональную линейку графических процессоров Arc Alchemist как в настольном (Arc Pro A40, A50 и A60), так и в виде мобильном виде. Эти решения Pro GPU достигают 12 ГБ VRAM на Arc Pro A60.

Учитывая рост ИИ и архитектуры GPU второго поколения, вполне возможно, что мы увидим модель Battlemage на 24 ГБ для сегмента Pro. Больший вопрос заключается в том, на какой сегмент Intel нацелится, будь то рабочие станции или центры обработки данных.