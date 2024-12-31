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Niko4123
Большая утечка информации о GPU: подробности об ASUS GeForce RTX 5080 и Radeon RX 9070 XT
В посте раскрываются несколько новых названий продуктов для некоторых графических процессоров NVIDIA и AMD, которые готовятся к выпуску.

Что касается NVIDIA, в слухе есть несколько продуктов ASUS GeForce RTX из линеек Astral и Prime. Эти названия обычно не ассоциируются с GPU, например, название Prime зарезервировано для материнских плат, но это, как утверждается, меняется. Первый продукт - ROG Astral GeForce RTX 5080 16G Gaming.

Если это правда, то это подтверждает, что графический процессор будет иметь 16 ГБ видеопамяти, которая по слухам относится к очень быстрому типу GDDR7. Ранее ходили слухи, что GeForce RTX 5080 будет использовать самые быстрые чипы памяти GDDR7 из всей серии RTX 50, даже быстрее, чем GeForce RTX 5090. Новая линейка должна включать некоторые приятные технологические обновления от NVIDIA, включая потенциал для технологии нейронного рендеринга и улучшенные функции трассировки лучей, которые должны вывести игры на новый уровень.

Следующий упомянутый графический процессор NVIDIA - Prime GeForce RTX 5080 16G, который, как мы можем только догадываться, может оказаться ниже линейки ASUS ROG высшего класса. Однако AMD не осталась в стороне, упомянув ряд продуктов. Мы знаем о графических процессорах AMD меньше, чем о том, что может предложить NVIDIA, но все начинается с возможного изменения названия моделей.

ASUS TUF RX9070XT 16G Gaming - первый продукт нового поколения, привносящий RDNA 4 в видеокарты. Архитектура AMD RDNA 3 предыдущего поколения включала такие продукты, как Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7900 XTX (среди прочих), поэтому новая схема наименования уникальна. AMD также заявила, что не планирует гоняться за высококлассным сегментом с тем же усердием, что и раньше, а вместо этого сосредоточится на массовом рынке. Это имеет смысл с точки зрения объемов, что дает больше графических процессоров в руки геймеров. Таким образом, это больше стимулов для разработчиков оптимизировать игры для AMD, по крайней мере в теории.

В остальной части поста упоминается больше моделей, таких как Prime RX 9070 16G. Можно только гадать, где новые продукты окажутся с точки зрения производительности по сравнению с их предшественниками RDNA 3, но мы надеемся на хорошее соотношение цены и производительности. NVIDIA по-прежнему гонится за верхним пределом, особенно с ее графическим процессором GeForce RTX 5090 с 32 ГБ быстрой видеопамяти GDDR7.

#amd #nvidia
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