Большинству партнеров по плате следует использовать знакомые 8-контактные разъемы питания — соединение 12VHPWR остается исключением.

Хотя официальная презентация новых видеокарт AMD на базе RDNA 4 всё ближе и ближе, в слухах всё ещё циркулирует различная информация о планируемых видеокартах. Новые данные недавно поступили с китайского сайта Benchlife, который ссылается на собственные источники.

Помимо прочего, в очередной раз подтверждается анонс видеокарт RX-9000 на выставке CES. Судя по всему AMD хочет представить там только топовые модели Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Релиз состоится перед китайским Новым годом, следовательно до 29 января.

Кроме того, веб-сайт также хочет узнать подробности об энергопотреблении новых видеокарт RDNA 4. Сообщают о TDP превышающем 300 Вт. Для кастомных моделей ожидается 330 Вт и более. Питание обычно должно осуществляться через знакомые 8-контактные разъемы. AMD не будет запрещать использование нового разъема 12VHPWR, но как и в случае с текущим поколением, он вероятно останется исключением. Таким образом Nvidia остается единственной компанией, которая хотя бы частично устанавливает эти разъемы. Начиная с RTX 4070 Super, их можно использовать повсюду. Вероятно так будет и с будущими видеокартами RTX 5000.

В конце концов, решение о покупке все равно вряд ли будет зависеть от встроенного разъема. Однако цена, вычислительная мощность и эффективность гораздо интереснее, а высокое потребление вызывает вопросы по поводу двух последних пунктов. Radeon RX 9070 (XT) с мощностью более 300 Вт в конечном итоге будет соответствовать уровню текущей топ-модели Radeon RX 7900 XTX (355 Вт). Однако с появлением новой архитектуры и производства, эффективность новых видеокарт AMD скорее всего возрастет.