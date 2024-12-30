Компания сняла с продажи варианты iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения.

После двухлетнего переходного периода, с 28 декабря пришло время: небольшие электроприборы, недавно поступившие на рынок ЕС, должны иметь порт для зарядки USB-C, за исключением ноутбуков. Многие компании уже внесли это изменение в последние годы и месяцы. Apple также поддалась давлению и перешла со старого порта Lightning на USB-C с iPhone 15 в 2023 году. Но теперь компания идет еще на шаг дальше.

По данным Mac Rumors, компания начала изымать из продажи старые смартфоны без разъема USB-C. Это касается iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения. Отныне оба смартфона больше не будут предлагаться в странах европейского внутреннего рынка - включая Швейцарию и Норвегию.

Потеря старого iPhone 14 определенно должна быть терпимой. Однако с iPhone SE третьего поколения дела обстоят иначе - ведь преемника пока нет. Судя по всему, он запланирован на март в виде iPhone SE четвёртого поколения.