После того, как два года назад парламент ЕС согласился на введение единого порта зарядки USB-C, теперь это является обязательным. Однако одна группа устройств из этого исключена - по крайней мере, на данный момент.

В последние годы небольшие электронные устройства, такие как смартфоны, камеры и наушники, все чаще используют порты USB - сначала в формате Micro-B, а затем в формате C. Тем не менее, на рынке все же появилось множество устройств с иными соединениями. Чтобы противодействовать этому, ЕС 7 декабря 2022 года принял новую директиву. Это предусматривает, что в будущем все небольшие устройства должны иметь порт USB-C.

Последовал переходный период, который уже завершился – по крайней мере в Германии. Федеральным законом соответствующий стандарт вступил в силу 28 декабря. Это означает, что новые небольшие устройства без порта USB-C больше не должны поступать на рынок. По крайней мере, одна группа продуктов пока освобождена от этого: потребность у ноутбуков появится не раньше 28 апреля 2026 года. У производителей еще есть 16 месяцев на адаптацию своей продукции.

Поскольку директива ЕС была предсказуема, а переходный период был щедрым, для многих производителей мало что изменится. Особенно ярким примером, который сопротивлялся USB-C и в конечном итоге перешел на стандарт, является Apple. С 2012 по 2022 год iPhone и iPad выпускались с фирменным разъемом Lightning, прежде чем компания выпустила iPhone 15 и iPad 10-го поколения.

В будущем единое зарядное соединение должно повысить удобство для потребителей и сократить количество электронных отходов.