Грядущие игровые видеокарты серии Geforce RTX 5000 ("Blackwell") могут стать предметом роскоши.

Грядущие игровые видеокарты серии Geforce RTX 5000 ("Blackwell"), которые будут представлены на выставке CES 2025 как Geforce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070, могут стать еще дороже, чем раньше. Новые слухи опубликованные Vex и основанные на документах австралийских ритейлеров, теперь говорят, что новая Geforce RTX 5080 будет продаваться по цене от 1500 долларов и выше. По сравнению с GeForce RTX 4080 предыдущего поколения, представленной в 2022 году за 1199 долларов, это будет повышение цены как минимум на 25 процентов.

Как видно из списка, который получен от австралийского розничного продавца, Asus Prime Geforce RTX 5080 OC будет стоить изначально более 2500 австралийских долларов, что эквивалентно более чем 1550 долларам США. Таким образом рекомендованная розничная цена производителя с учетом налога, которую должны платить конечные покупатели, составляет 2799 австралийских долларов, что эквивалентно 1739 долларам США, и даже превзойдет Geforce RTX 4090, рекомендованная розничная цена которого в 2022 году составит 1599,00 долларов США.

Тот факт, что серия Geforce RTX 50 ("Blackwell") будет даже дороже, чем серия Geforce RTX 40 ("Ada Lovelace"), уже был заявлен несколькими источниками.

Однако поскольку нестандартные конструкции Geforce RTX 4080 Super часто стоят 1200 евро и более, цены около 1500 евро, которые можно было бы взимать за нестандартные конструкции Geforce RTX 5080, больше никого не должны удивлять. Судя по имеющимся данным, ожидается, что рекомендованная розничная цена Geforce RTX 5090 значительно превысит 2000 долларов.