позволяющий заглянуть в прошлое.

25 декабря 1990 года британский физик и ученый-компьютерщик Тим Бернерс-Ли разработал первый веб-браузер: родился "World Wide Web", разработанный на компьютере NeXT. Чтобы отпраздновать этот день, музей веб-дизайна создал его эмуляцию. В ней конечно отсутствует большое количество функций, известных в более современных браузерах. World Wide Web отличалась, среди прочего, созданием и редактированием гипертекста изнутри приложения. Позже браузер был переименован в "Nexus", чтобы избежать путаницы с общим синонимом Интернета - Всемирной паутиной. Желающие могут использовать эмулятор, чтобы опробовать интерфейс браузера на базе NeXT и просмотреть некоторые предварительно сохраненные страницы. Конечно, реальное подключение к Интернету невозможно, но тем не менее, эмулятор стоит посмотреть, чтобы прикоснуться к эпохе зарождения Интернета.