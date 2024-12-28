Особенно интересны планы, которые когда-то были у Rockstar на GTA 3 и GTA 3 Online.

В очередной раз в серии Grand Theft Auto от Rockstar произошла утечка. На этот раз распространяются дизайнерские документы. Сообщается, что документы датированы 2001 годом. Однако несколько дней назад они были загружены на GTAForum, поскольку другие стороны якобы хотели продать файлы с целью получения прибыли.

В файлах содержатся довольно амбициозные планы Rockstar, которые когда-то были у компании в отношении своей популярной франшизы. В проектной документации не обязательно отражены идеи, над которыми активно работала студия, а скорее планы, над которыми думали разработчики. Подробности о GTA 3 и GTA 3 Online кажутся особенно интересными.

Итак Rockstar видимо задумывалась о фракциях и системе навыков, игрокам должна быть предоставлена возможность владеть землей. Кроме того, первоначальным разработчиком игры была компания Barking Dog Studios, которая была приобретена Take-Two Interactive в августе 2002 года и преобразована в Rockstar Vancouver.

Сейчас игроки с нетерпением ждут следующего трейлера Grand Theft Auto 6.