Премьера видеокарты ожидается на CES 2025.

Как впервые смог сообщить китайский сайт BenchLife, модуляция напряжения осуществляется не 23 фазами (20+3), как это было ранее у Geforce RTX 4090, а 29 фазами (16+6+7). Это видно из макета ранее вставленной и полностью заполненной печатной платы, на которой также изображен графический процессор GB202 ("GB202-300-A1").

Повышенное напряжение питания вероятно также связано с увеличением TDP/TGP с 450 до 600 Вт по сравнению с Geforce RTX 4090, которое по-прежнему будет обеспечиваться через соединение 12VHPWR 2-го поколения ("12V-2×6"). Как сообщалось ранее ожидается, что сама плата будет состоять из 14 отдельных слоев.

Печатная плата с особенно большим количеством слоев имеет смысл, особенно с учетом памяти GDDR7 емкостью 32 ГБ, поскольку таким образом можно значительно улучшить топологию проводниковых дорожек и дополнительно минимизировать помехи.

Geforce RTX 5090, Geforce RTX 5080, Geforce RTX 5070 Ti и Geforce RTX 5070 будут представлены на выставке CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января, и вскоре после этого поступят в продажу. Geforce RTX 5060 Ti и Geforce RTX 5060 появятся в марте следующего года.

*Эти данные официально не подтверждены.