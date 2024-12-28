Физические установочные носители (то есть компакт-диски и флэш-накопители), созданные для Windows 11 24H2, которые также включают обновления безопасности с 8 октября по 12 ноября, могут привести к некорректной установке, которая не сможет получать дальнейшие обновления безопасности Windows.

Машины на которые Windows 11 установлены с любого другого носителя, а затем обновлены для включения тех же исправлений безопасности, не страдают от этой проблемы, поэтому если вы не переустанавливали Windows в течение последних нескольких месяцев, то вам не о чем беспокоиться. Однако, если вы устанавливали Windows в течение последних нескольких месяцев - скорее всего вы не получаете обновлений безопасности.

На данный момент единственный способ исправить эту проблему - это полная чистая переустановка. Microsoft заявляет, что "работает над решением" и что предоставит подробности такого исправления, когда это станет возможным.

Это всего лишь последняя из длинной череды проблем для самого последнего выпуска Windows 11. Выпуск 24H2 был полон проблем, включая некорректный Auto HDR, некорректные USB-сканеры, шаткий USB-звук, проблемы с Outlook, серьезные проблемы с некоторыми играми Ubisoft и различные другие проблемы с определенными конфигурациями оборудования и программного обеспечения.

Полный список проблем Windows 11 24H2 можно увидеть на странице Microsoft, где появилась эта новость.