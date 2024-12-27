Источник информации также упоминает цену для китайского рынка, которая кажется необычно высокой.

После того, как на китайском форуме Chiphell появилась информация о плате RTX 5090, от того же источника появились дополнительные подробные изображения платы GB202-300. Изображения, которые были распространены через X-канал известного блогера harukaze5719 (через Videocardz), демонстрируют еще более глубокое понимание конструкции печатной платы.

На новых изображениях, среди прочего, показана память GDDR7 производства Samsung. Всего можно увидеть 16 таких модулей, что еще раз указывает на пока неподтвержденную емкость видеопамяти 32 ГБ. По словам harukaze5719, эти чипы должны иметь скорость 28 Гбит/с. Это значение также несколько раз упоминалось в слухах, тогда как более быстрые модули на 32 Гбит/с, вероятно зарезервированы для RTX 5080.

Как уже неоднократно упоминалось, графический процессор GB202 будет иметь размер 24x31 миллиметр, в корпусе 63x56 миллиметров - в результате размер GB202 составит 744 мм², тогда как общий размер корпуса должен составлять 3528 мм².

Еще одна информация от блогера интересна, но к ней следует относиться со здоровой долей осторожности: сообщают, что RTX 5090 будет стоить в Китае около 25 000 юаней, что соответствует примерно 3300 евро. Даже если эта цифра верна, следует иметь ввиду, что новый графический процессор Blackwell, как и его прямой предшественник, нелегко купить в Китае - так что это могут быть цены на черном рынке.