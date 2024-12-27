Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Изображение печатной платы RTX 5090 показывает наличие памяти GDDR7 объемом 32 ГБ
Источник информации также упоминает цену для китайского рынка, которая кажется необычно высокой.

После того, как на китайском форуме Chiphell появилась информация о плате RTX 5090, от того же источника появились дополнительные подробные изображения платы GB202-300. Изображения, которые были распространены через X-канал известного блогера harukaze5719 (через Videocardz), демонстрируют еще более глубокое понимание конструкции печатной платы.

На новых изображениях, среди прочего, показана память GDDR7 производства Samsung. Всего можно увидеть 16 таких модулей, что еще раз указывает на пока неподтвержденную емкость видеопамяти 32 ГБ. По словам harukaze5719, эти чипы должны иметь скорость 28 Гбит/с. Это значение также несколько раз упоминалось в слухах, тогда как более быстрые модули на 32 Гбит/с, вероятно зарезервированы для RTX 5080.

Как уже неоднократно упоминалось, графический процессор GB202 будет иметь размер 24x31 миллиметр, в корпусе 63x56 миллиметров - в результате размер GB202 составит 744 мм², тогда как общий размер корпуса должен составлять 3528 мм².

Еще одна информация от блогера интересна, но к ней следует относиться со здоровой долей осторожности: сообщают, что RTX 5090 будет стоить в Китае около 25 000 юаней, что соответствует примерно 3300 евро. Даже если эта цифра верна, следует иметь ввиду, что новый графический процессор Blackwell, как и его прямой предшественник, нелегко купить в Китае  - так что это могут быть цены на черном рынке. 

#rtx 5090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построили мост, который вошел в топ-20 крупнейших автомобильных мостов страны
1
Россия запускает беспилотник «Аргус», который может оставаться в воздухе 40 суток
+
Volkswagen может возобновить производство в России в 2025 году
3
Все российские танки на фронте теперь защищены от дронов с помощью новейших систем РЭБ
1
RX 9070 XT получит частоту до 3,1 GHz, TDP 260–330 Вт и производительность на уровне RTX 4080
7
Индия готова вложиться в российские РЛС "Воронеж-ДМ" для борьбы с невидимыми угрозами
4
Концептуальное изображение Google Pixel 10 Pro показывает горизонтальное расположение камер
3
В Кремле допустили судебное расследование из-за передачи Украине $1 млрд доходов от активов РФ
+
ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, которую ВСУ пытались восстановить последние 1,5 месяца
2
Власти РФ рассматривают возможность ограничения звонков в мессенджерах из-за мошенников
13
Google выводит на рынок новую модель искусственного интеллекта Gemini
+
Космический зонд «Паркер» совершил самое близкое в истории сближение с Солнцем
+
NVIDIA и AMD спешат выпустить GPU следующего поколения, чтобы избежать новых пошлин Трампа
7
Разбор крушения Embraer 190 от авиаконструктора из КБ "Сухой"
11
Глава Минфина РФ против криптовалютных резервов
+
ФАС проверит влияние стоимости перевозок на рост стоимости продуктов
+
В город Днепр прилетело сразу 16 ракет при всём противодействии украинского ПВО
73
Россия вводит в строй новейшую антидроновую систему на базе АК-12
2
Grand Theft Hamlet получила 94% положительных отзывов
+
Россия разрабатывает роботов-солдат, которые смогут заменить людей в зоне боевых действий
1

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
14
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
101
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
38
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
4
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
51
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
4
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
2
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
50
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
7
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11

Сейчас обсуждают

Игорь Шеповалов
13:27
Да-да .... "под видом благих намерений" народ лишают в очередной раз того, что нравится....
Власти РФ рассматривают возможность ограничения звонков в мессенджерах из-за мошенников
slikts
13:26
Тем меньше клоп, теп сильнее воняет!
Эстония обсудит с НАТО усиление флота для защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море
slikts
13:25
В Китае регистрация на сайте через удостоверения личности; введут в РФ, спокойней будет.
Мошенники массово распространяют фейковые приложения для «обхода замедления Youtube»
si-cat
13:21
Самое смешное, что часть вангований таки сбудется (ну или имеет приличные шансы на это :)))
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
Mixa8827
13:19
Мне кажется, что +/- текущего уровня уже достаточно для помощи в решении многих задач, дальше развивать ИИ такими темпами это существенный риск.
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
FelsheR-zzzzz
13:18
На германию и одной Нины Хаген достаточно.) Всех затмит!
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
Eppius
13:16
Крафтверк гениальная группа- основатели всей электронной музыки. NEU! хороши. Еще подскажу Harmonia, Cluster,Can,Cosmic Jokers тд и тп. В немецком краут роке штук 10-15 хороших груп наберется.
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
Чато -- -- Бот
13:15
Cпасибо, уважаемый автор, поржал от души. Но и слёзы порой тоже наворачивались. В общем, и тебя с грядущим 2025-м!
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
si-cat
13:14
Нахрена для ПВО 155 калибр ???
BAE будет производить гаубицу для стрельбы гиперзвуковыми боеприпасами для армии США
RXO
13:13
Если у 5080 будет 16гб, это будет фиаско
NVIDIA GeForce RTX 5080 c 16 Гбайт станет первой доступной для покупки видеокартой Blackwell
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем