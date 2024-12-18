Теперь OpenAI делает поиск на базе ChatGPT доступным даже тех, у кого нет платной подписки.

Пользователи могут убедиться, что они используют эту новую опцию поиска, нажав на значок "Поиск в Интернете" перед началом разговора с ChatGPT. Если эта опция включена, ChatGPT всегда будет использовать информацию из Интернета при предоставлении ответа. Во время демонстрации разработчики OpenAI продемонстрировали, как это удобно, когда вы задаете ChatGPT вопросы о предстоящих мероприятиях, при этом поиск успешно выводит местные мероприятия, происходящие в выходные.





Результаты поиска будут отображать сводку различных элементов, которые ChatGPT находит в Интернете, а также информировать пользователей о том, откуда поступает эта информация. Более того, он предоставит ссылку, чтобы пользователи могли напрямую перейти к источнику, если им покажется, что резюме не предоставляет достаточно контекста. Изображения и другие медиа будут включены в результаты поиска, так что пользователям не придется покидать ChatGPT, чтобы получить такой контент.

Кроме того OpenAI получила отзывы от пользователей, которые были разочарованы медлительностью при использовании ChatGPT. Компания внесла улучшения, чтобы ChatGPT казался более быстрым, в том числе при использовании его для поиска. Пользователи должны заметить рост скорости независимо от того, на какой платформе они используют ChatGPT.

Теперь, когда поиск ChatGPT доступен всем пользователям, OpenAI получит гораздо больше отзывов о его полезности, которые может использовать для улучшения сервиса. Надеемся, это подтолкнет Google и Microsoft к улучшению своих собственных поисковых продуктов.