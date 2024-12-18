Новая модель под названием получила обновленный дисплей и небольшое повышение качества изображения в сочетании с мощным зумом с фокусным расстоянием от 24 мм до 720 мм.

Карманная модель ZS99 переняла у ZS80 тот же объектив, датчик, систему фокусировки и стабилизации, дисплей с разрешением 1840 тыс. точек и видеовозможности. Однако Panasonic добавила несколько новых функций, чтобы камера была в некоторой степени готова к будущему. ZS99 теперь может снимать в портретном режиме (гироскоп сообщает камере, когда она ориентирована вертикально), что на бумаге делает ее отличной для форматов социальных сетей, но пользователям придется вытягивать руки далеко для кадрирования с фокусным расстоянием 24 мм.

Зарядка перешла с micro-USB на USB-C, а Bluetooth был обновлен до V5. Panasonic добавила на экран индикатор красной рамки "REC" во время записи видео. Также новой является физическая кнопка "Отправить изображение", которая работает именно так, как следует из названия.

Довольно странно, что Panasonic отказалась от электронного видоискателя на 2330 тыс. точек, который был на ZS80, чтобы разместить новый порт USB-C. Некоторые пользователи могут быть недовольны этим изменением, но вероятно, что большинство покупателей будут против.

ZS99 будет продаваться по цене 500 долларов с февраля 2025 года в черном и серебристом цветах. Наряду с ZS99 компания Panasonic воспользовалась возможностью представить камеру G97 Micro Four Thirds за 850 долларов, которая получила небольшие обновления от G95, такие как дисплей с разрешением 1840 тыс. точек, Bluetooth 5.0, упомянутую кнопку "Отправить изображение", зарядку через USB-C и улучшенную функцию замедленной/ускоренной съемки (до 4-кратной замедленной съемки и 8-кратной ускоренной съемки в режиме FHD). Эта камера поступит в продажу в феврале с объективом 12-60 мм f/3.5-5.6).

Возрождение "мыльниц" во многом связано с поколением Z. Хотя их называют "цифровым поколением", первыми, кто родился в полностью подключенном к Интернету мире, где доминируют смартфоны, многие представители поколения Z также известны своей одержимостью культурой 2000-х. Стремясь к упрощению, некоторые перешли на более простые камеры, такие как Polaroid и карманные мыльницы, чтобы запечатлеть свою жизнь для социальных сетей.

Инфлюенсеры также помогли с этим взрывным спросом на более простые камеры. Например, когда Кендалл Дженнер продемонстрировала Canon Elph 350 в посте в Instagram, камера начала распродаваться на рынках подержанных товаров.