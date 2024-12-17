Теперь, когда некоторые изэтих функций Apple Intelligence наконец-то стали доступны пользователям, Apple Intelligence находится под угрозой. Поскольку сводное уведомление предоставляет явно неверную информацию, что является проблемой при работе с новостями.

BBC обвиняет сводку уведомлений, которую Apple Intelligence предоставляет пользователям, в создании неверного резюме новостной статьи, над которой она работала. Похоже, что некоторые пользователи получили уведомление о Луиджи Манджоне, человеке обвиняемом в убийстве генерального директора United Health Брайана Томпсона в Нью-Йорке. В уведомлении говорилось, что Манджоне застрелился, хотя на самом деле его нашли и арестовали сотрудники правоохранительных органов.

Похоже, это не первый случай, когда Apple Intelligence обнаруживает такие неточности. В ноябре The New York Times сообщила о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако уведомление показанное пользователям информировало их о том, что Нетаньяху уже арестован.

Это некоторые постыдные неудачи Apple Intelligence. Особенно после того, как Apple сделала ее основой iOS 18 и одним из аргументов в пользу покупки iPhone 16 пользователями. Это также технология, которая, как надеется компания, станет ключевым фактором нового дохода, поскольку она хочет в конечном итоге взимать с пользователей ежемесячную подписку за использование более продвинутых функций Apple Intelligence.

Apple предстоит проделать большую работу, если она хочет реализовать все свои грандиозные планы относительно Apple Intelligence.