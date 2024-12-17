По словам источника из Маунтин-Вью, Google может отказаться от модемов Exynos 5G, начиная с Pixel 10.

На данный момент T900 от MediaTek похоже является выбором, который возможно принесет некоторую стабильность проблемному прошлому модемов Google, а также обеспечит поддержку спецификации 3GPP Release 17 5G. Как всегда утечка вращается вокруг прототипов Pixel 10, что означает, что все еще может измениться. До сегодняшнего дня было неясно, продолжит ли Google использовать модемы Exynos от Samsung в своих будущих продуктах.

С Pixel 10 Google переходит на процессор собственной разработки и производства TSMC с использованием 3-нанометрового процесса второго поколения. Это изменение в значительной степени развязывает инженерам Pixel свободу использовать любой модем, который они хотят, хотя выбор был ограничен тремя крупными игроками: ее старым партнером Samsung, Qualcomm и MediaTek. Конечно Google могла бы создать модем и сама, но на данный момент она решила, что лучшим вариантом будет использовать готовое решение.

По словам источников в организации, в качестве поставщика была выбрана MediaTek. Предыдущие Pixel - даже такие недавние, как Pixel 8 - страдали от проблем связанных с модемом, начиная от ужасного подключения в Pixel 6 и заканчивая чрезмерной разрядкой батареи и перегревом.