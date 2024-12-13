Инсайдеры Windows использующие Phone Link версии не ниже 1.24112.89.0, теперь могут получить доступ к новой настройке, которая позволяет обмениваться файлами между ПК и iPhone.

На iPhone при нажатии кнопки "Поделиться" будет отображаться "Ссылка на Windows" в качестве варианта отправки файла на ПК. Чтобы поделиться файлом с ПК с Windows на iPhone, пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу и выбрать "Поделиться" из доступных вариантов, а затем нажать "Мой телефон".

Даже с добавлением этой функции обмена файлами, которая в конечном итоге станет доступной всем пользователям, интеграция между iPhone и ПК все равно будет сильно ограничена. А именно потому, что Apple с рвением блокирует свои устройства, поскольку не хочет терять конкурентное преимущество, которым она пользуется с функциями, которые она может предложить в своей экосистеме. По крайней мере Microsoft демонстрирует готовность приложить усилия, чтобы предоставить больше удобств пользователям iPhone, которые предпочитают использовать Windows вместо macOS.

Будем надеяться, что Microsoft продолжит устранять эту проблему интеграции и предоставит своим пользователям больше полезных функций, предоставляя владельцам iPhone больше выбора, когда дело доходит до их настольной операционной системы.