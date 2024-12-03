По данным WCCFTech, GPU RDNA 4 потенциально названный Radeon RX 8800 XT, предположительно будет обеспечивать на 45% более высокую производительность трассировки лучей, чем флагманская модель AMD Radeon RX 7900 XTX.

Предположительно RX 8800 XT также будет близка по растеризованной производительности к NVIDIA GeForce RTX 4080. Ее энергопотребление также вероятно должно снизиться с 355 Вт TDP RX 7900 XTX до 200 Вт.

Высокопроизводительные версии RDNA 4 будут основаны на Navi 48. Трассировка лучей остается важным предметом спора между AMD и NVIDIA по множеству причин. Во-первых NVIDIA в целом опережает по производительности трассировки лучей для своего графического процессора серии GeForce RTX 40 по сравнению с серией AMD Radeon RX 7000. Ее технология DLSS с генерацией кадров привела к улучшению игрового процесса для геймеров.

Во-вторых AMD производит графику, которая используется в популярных консолях, таких как PlayStation 5 Pro от Sony. Пользователи консолей хотят такой же производительности трассировки лучей, как и на ПК, поэтому AMD необходимо стремиться к улучшению производительности всей технологии. Это будет особенно актуально, когда появится PlayStation 6.

Один большой вопрос, который витает в воздухе для архитектуры AMD следующего поколения RDNA 4, заключается в том, как именно она будет конкурировать с NVIDIA, которая занимает значительную долю рынка. AMD недавно заявила, что она хочет сосредоточиться на среднем потребительском рынке.

Если AMD сможет продать больше GPU, таких как Radeon RX 7800 XT за 499 долларов, она также сможет привлечь больше разработчиков для оптимизации игр для своих продуктов. Вероятно предстоящий флагманский GPU GeForce RTX 5090 от NVIDIA будет доминировать в high-end сегменте как по производительности растризации, так и по производительности трассировки лучей. Ключевым моментом для наблюдения является то, будет ли AMD по-прежнему конкурировать с продуктами уровня GeForce RTX 5080, как это было с RTX 4090.

Ценообразование также станет сильным аргументом для геймеров, выбирающих GPU в 2025 году, больше, чем когда-либо. Если NVIDIA обеспечит лучшую производительность для high-end, но будет стоить значительно дороже, у AMD может быть некоторый потенциал для завоевания доли рынка в среднем и нижнем high-end сегментах. Благодаря таким улучшениям, как трассировка лучей с RDNA 4 в сочетании с продолжающейся разработкой масштабирования FSR, карты безусловно выстраиваются в благоприятную позицию для некоторого улучшения.