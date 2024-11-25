По словам моддера он потратил больше года на создание мода для Skyrim, который перерабатывает почти 31 952 текстуры в The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Спустя 13 лет графика игры может показаться довольно устаревшей, по сравнению с современными играми ААА-класса. Это может относиться к The Elder Scrolls 5: Skyrim, которая была выпущена в 2011 году, но постоянно совершенствуется благодаря чрезвычайно активному сообществу моддеров. Моддер "M Waqas" говорит, что он потратил больше года на масштабирование и переработку каждой текстуры в игре. Результат упакован в мод, который можно скачать с 19 ноября.

"Относитесь к каждой текстуре с любовью, чтобы сохранить как можно больше деталей. Ни одна текстура не остается нетронутой, сохраняя при этом использование видеопамяти почти такое же, как в Vanilla", - говорится в описании мода с названием "Skyrim Every Single Textured Upscaled and Reworked".

"M Waqas" обещает масштабировать каждую из почти 31 952 текстур Skyrim, используя несколько моделей, чтобы сохранить как можно больше деталей. Затем он переработал их в Photoshop, чтобы улучшить нежелательные результаты и детализацию "с максимальными усилиями", сохранив при этом тот же стандартный размер для максимальной детализации. Ниже моддер приводит некоторые подробности, которые могут ожидать игроки специального издания Skyrim.

Пейзажи 2К (Vanilla 1К).

Архитектура - 2K для Diffuse (Vanilla 1K).

Большинство статуй имеют разрешение 4K (кроме тех, которые меньше).

Драконы, мамонты, великаны, тролли и саблезубые тигры - 4К.

Некоторые текстуры внутренних стен шахты также имеют разрешение 4K (также 4K в Vanilla).

Броня и одежда используют 1К для шлемов, перчаток и ботинок и 2К для кирас.

Хотя "M Waqas" работает над своим модом уже больше года, он хочет продолжать вносить улучшения, поскольку у него все еще есть текстуры в разрешении 4K, которые затем будут предложены для отдельной загрузки игрокам, у которых есть более мощный ПК. Заинтересовавшиеся могут загрузить мод "Skyrim Every Single Textured Upscaled and Reworked" для Skyrim Special Edition с веб-сайта Nexusmods.