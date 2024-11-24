Ryzen 7 9800X3D недавно был выставлен AMD на продажу с несколько более высокой рекомендованной розничной ценой - 547 вместо 529 евро. Однако причиной этого является не рост цен в собственном смысле слова, а скорее колебания обменного курса.

AMD Ryzen 7 9800X3D представленный 7 ноября, по-прежнему в дефиците в магазинах Германии. Вскоре после запуска новый процессор был быстро распродан, и с тех пор эту модель трудно найти. В соответствии с этим, в настоящее время в сравнении цен PCGH нет официального дилера оборудования, который мог бы поставить ЦП по рекомендованной розничной цене - процессор доступен только со склада по завышенным ценам.

Учитывая высокий спрос, у AMD конечно также может возникнуть соблазн повысить цену и таким образом заработать больше денег на продаже. В связи с этим, в интернет-магазине AMD в настоящее время, цена больше не первоначальная в 529 евро, а немного более высокая в 547 евро.

Однако это не связано со скрытым повышением цен со стороны AMD – тем более, что для достижения существенного эффекта оно должно быть значительно выше. Вместо этого компания недавно скорректировала цену AMD Ryzen 7 9800X3D в соответствии с текущим обменным курсом евро к доллару.

Поскольку рыночная цена в любом случае обычно быстро отделяется от рекомендованной розничной цены, а колебания валютных курсов довольно малы, такие изменения в настоящее время обычно не принимаются во внимание.