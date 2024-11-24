Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
В игре S.T.A.L.K.E.R. 2: пользователи жалуются на отсутствие A-Life 2.0
A-Life 2.0 был призван поднять атмосферу "Сталкера 2" на новый уровень, но многие пользователи жалуются на проблемы или опасаются, что эта функция вообще не была реализована. Студия-разработчик GSC Game World опровергает обвинения.

"Сталкер 2: Сердце Чернобыля" доступен с 20 ноября. За дни прошедшие с момента его выпуска многое вращалось вокруг технических проблем, от которых страдает шутер - студия-разработчик GSC Game World уже объявила, что работает над "многочисленными, но точными исправлениями". Вероятно это также повлияет на функцию A-Life 2.0, которая вызывает все большую обеспокоенность сообщества Stalker 2 с момента ее выпуска.

Напоминаем: A-Life - это система, которая координирует и контролирует поведение и взаимодействие NPC и монстров в "Сталкере". Основная идея о том, что "персонажи ведут свою собственную жизнь и существуют даже тогда, когда они не находятся в поле зрения игрока".

Соответственно, когда было выпущено "Сердце Чернобыля", была большая надежда, что A-Life сможет произвести большое впечатление в доработанной версии, но на Reddit есть многочисленные отчеты пользователей об ошибках и проблемах, которые как говорят, исходят из системы. В некоторых случаях даже высказывались предположения, что "Сталкер 2" заимствовал систему, известную от своего предшественника, поскольку на сайте игры в Steam нет информации об A-Life.

Как менеджер сообщества GSC "Kenny_PropheT" на Reddit, так и официальный канал игры в X/Twitter ясно дают понять, что A-Life 2.0 уже доступна, хотя она все еще имеет ошибки, о чем знает команда разработчиков. Соответственно исправления, также включают в себя работу над A-Life.

#сталкер 2
3
Показать комментарии (3)
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
7
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
9
Версия HyperOS 2 от Xiaomi появилась еще на 11 моделях
+
Опубликованы ориентировочные сроки выпуска бета-версии One UI 7 для смартфонов Samsung
1
Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
4
В России началось серийное производство дронов-сеткометов для перехвата беспилотников
+
Астрономы показали первую фотографию звезды «Бегемот», которая в 3 раза больше Бетельгейзе
1
Китай в этом году более чем в три раза увеличил импорт российского обогащённого урана
+
ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
20
FromSoftware анонсировала разработку нескольких новых игр
+
Snapdragon 8 Elite с трудом справляется с Ghost Of Tsushima из-за отсутствия поддержки AVX и F16C
1
Техасские ученые выяснили, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов
+
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
8
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
2
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
6
Илон Маск поделился новыми подробностями о ценах на робота Optimus и умное такси Robotaxi
+
ВСУ будут использовать американские противопехотные мины, запрещённые Оттавским договором
1
Японская компания готовит стиральную машину для человека
+
Реконструкция М5 «Урал»: на Южном Урале возводят уникальную самую длинную эстакаду
+

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
28
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
18
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
37
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
5
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
11
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
118
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
22
Немного о модах для STALKER 2
3
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
14
Тестирование видеокарты GT 710 - насколько она актуальна для гейминга в 2025 году. Часть первая
23

Сейчас обсуждают

Vladimir911
10:11
Печально что только для рынка Китая. Может всё-таки кто-то из них сделает глобалку
Компактный смартфон от OnePlus получит Snapdragon 8 Elite и плоский экран OLED
Денис Кузьмин
10:03
А еще трубы и газопроврлы делать бетонными. И на бетонных самолетах летать
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
NuclearMissionJam
10:01
Да-да, именно так. Я всегда удивляюсь, как можно для игры со C64 или Atari написать обзор на три-четыре страницы
Чем интересны старые игровые журналы - почему их стоит читать и перечитывать
Yurexxx
10:00
Хохлы как обычно наебали!
В игре S.T.A.L.K.E.R. 2: пользователи жалуются на отсутствие A-Life 2.0
Дмитрий Парамчук
09:58
Уже предзаказ
NVIDIA GeForce RTX 5090: Мощь и Цена
Blackened92
09:55
Не смотрел я тесты) просто по пользовался 4080 и она мне не понравилась, по качеству изображения. Особенно меня поразило мыло в таркове)
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
VAKT
09:49
уточню: великий экономист-обиженка
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
Immortal_X
09:45
разрабы стали ленивые, раньше как то изобретали тот же fear, а сейчас хотят выйти на всем готовом, а если что то нужно создать свое, то тут же разработка дорожает )
В игре S.T.A.L.K.E.R. 2: пользователи жалуются на отсутствие A-Life 2.0
Никита Корнейчук
09:39
Пользовался Арк а380 и могу сказать, что обзор ты смотрел старинный. Сейчас всё ±хорошо.
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
Илья Ус
09:38
Мне понравился котейка из игры хочу скорее релиз
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем