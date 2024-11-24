A-Life 2.0 был призван поднять атмосферу "Сталкера 2" на новый уровень, но многие пользователи жалуются на проблемы или опасаются, что эта функция вообще не была реализована. Студия-разработчик GSC Game World опровергает обвинения.

"Сталкер 2: Сердце Чернобыля" доступен с 20 ноября. За дни прошедшие с момента его выпуска многое вращалось вокруг технических проблем, от которых страдает шутер - студия-разработчик GSC Game World уже объявила, что работает над "многочисленными, но точными исправлениями". Вероятно это также повлияет на функцию A-Life 2.0, которая вызывает все большую обеспокоенность сообщества Stalker 2 с момента ее выпуска.

Напоминаем: A-Life - это система, которая координирует и контролирует поведение и взаимодействие NPC и монстров в "Сталкере". Основная идея о том, что "персонажи ведут свою собственную жизнь и существуют даже тогда, когда они не находятся в поле зрения игрока".

Соответственно, когда было выпущено "Сердце Чернобыля", была большая надежда, что A-Life сможет произвести большое впечатление в доработанной версии, но на Reddit есть многочисленные отчеты пользователей об ошибках и проблемах, которые как говорят, исходят из системы. В некоторых случаях даже высказывались предположения, что "Сталкер 2" заимствовал систему, известную от своего предшественника, поскольку на сайте игры в Steam нет информации об A-Life.

Как менеджер сообщества GSC "Kenny_PropheT" на Reddit, так и официальный канал игры в X/Twitter ясно дают понять, что A-Life 2.0 уже доступна, хотя она все еще имеет ошибки, о чем знает команда разработчиков. Соответственно исправления, также включают в себя работу над A-Life.