Примечательно, что GeForce RTX 5070 Ti легко превосходит GeForce RTX 4070 Ti по ядрам CUDA и будет значительно превосходить GeForce RTX 5070 по характеристикам.

Тайваньский сайт технического бенчмаркинга Benchlife был тем, кто пролил свет на будущие графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 50, некоторые из которых, как ожидается, будут представлены на выставке Consumer Electronics Show в январе. Вот предполагаемый график выпуска:

GeForce RTX 5090: Q1 2025

GeForce RTX 5090D: Q1 2025

GeForce RTX 5080: Q1 2025

GeForce RTX 5070: Q1 2025

GeForce RTX 5070 Ti: Q1 2025

GeForce RTX 5060: TBA

GeForce RTX 5060 Ti: TBA



Стоит отметить, что самые младшие 5060 вероятно поступят позже остальных. По слухам 5060 выйдет где-то в апреле, но конечно срок может измениться.



Сайт также подтверждает ранние сообщения о том, что 5070 Ti с поддержкой GB203 будет потреблять 300 Вт и иметь 8960 ядер CUDA. Даже 4070 Ti обходится 7680 ядрами, что означает, что новая карта может быть довольно интересной.



До сих пор утечки утверждали, что архитектура GPU Blackwell серии RTX 50 будет поддерживать память DDR7 и примет спецификацию PCIe 5.0. Вот разбивка по моделям:

Информации о ценах пока нет.