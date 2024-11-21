Множество проблем в релизе привело к ответной реакции раздраженных геймеров, которые засыпали страницу игры в Steam подавляющим количеством отрицательных отзывов.

Один пользователь Steam написал, что "после 1 часа игры на экране загрузки я могу сказать, что это самый захватывающий экран загрузки, в который я когда-либо играл :)". Другой пользователь решил дать полезный совет, сообщив: "для тех у кого возникли проблемы со входом: нажмите Alt + Enter, чтобы переключиться в оконный режим, и курсор должен появиться".



Microsoft признала наличие проблем, разместив на платформе социальных сетей X сообщение о том, что "знает о проблемах пользователей с долгой начальной загрузкой Microsoft Flight Simulator 2024". Большой объем трафика генерируемого игроками, перегружает инфраструктуру компании, что является проблемой, созданной ею самой, поскольку она решила предоставлять файлы игры вместо того, чтобы позволить игрокам загружать все через Steam. Во время трансляции разработчиков глава Microsoft Slight Sim Йорг Нойманн заявил: "мы очень сожалеем" об этих проблемах и что "мы хотим извиниться".

У игроков, которым удалось фактически загрузить базовую игру, есть дополнительные проблемы с доступом на игровые серверы. Microsoft Flight Simulator 2024 в значительной степени полагается на облако для доставки огромного количества данных игрового мира игрокам во время игры. Поэтому не все, кто в данный момент хочет играть, могут получить доступ, поскольку в облачном сервисе просто нет свободных ресурсов. Хотя Microsoft сделала этот выбор, чтобы избежать огромного размера необходимого пространства на диске, возможно пришло время хотя бы предоставить игрокам возможность полной локальной установки.

Обидно видеть очередной провальный запуск легендарной франшизы с такой страстной фан-базой.