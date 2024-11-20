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Niko4123
iPhone 17 Air может стать самым тонким iPhone
Но насколько он хорош в сравнении с Galaxy S25 Slim?

iPhone 17 Air  как утверждается, будет иметь толщину всего 6 миллиметров. Это тоньше, чем даже и без того тонкий 6,9-миллиметровый iPhone 6. Если один или оба этих телефона действительно будут реализованы, будет интересно посмотреть, как каждая компания будет продвигать эти тонкие устройства. Samsung намерена оснастить Slim множеством технологий, в то время как традиционно, модели Apple Air были облегченными версиями своих собратьев Pro.

Согласно исследовательским заметкам аналитика Apple Джеффа Пу, есть веские доказательства того, что ожидается "тонкая" и "воздушная" версия iPhone 17. В нем Пу пишет: "Мы согласны с недавними заявлениями о сверхтонком дизайне модели iPhone 17 Slim толщиной 6 мм". Если предположить, что это правда, новый телефон будет значительно тоньше серии iPhone 16 и превзойдет iPhone 6 (6,9 мм) как самый тонкий iPhone из когда-либо существовавших.

Хотя подробности об iPhone 17 Air скудны, некоторые полагают, что у него будет 6,6-дюймовый дисплей, заключенный в алюминиевый корпус, возможно A19 SoC с поддержкой Apple Intelligence, 8 ГБ оперативной памяти, Dynamic Island, одна задняя камера на 48 МП, фронтальная камера на 24 МП с поддержкой Face ID и разработанный Apple модем 5G.

Для сравнения Galaxy S25 Slim от Samsung как полагают будет иметь толщину 5,6 мм. Эта толщина совпадает с Galaxy Z Fold 6 в разложенном виде. Были сообщения о том, что Samsung намерена установить три камеры ALoP (All Lens on Prism) в тонкий телефон. Мы можем увидеть 200-мегапиксельную основную камеру HP5 ISOCELL в паре с 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой JN5 ISOCELL и еще одну 50-мегапиксельную камеру JN5, выступающую в качестве телефото 3,5x.

Любопытно, что и Apple, и Samsung часто подвергались критике за то, что они не двигались вперед в плане внешнего вида и дизайна своих телефонов, а вместо этого сохраняли скучность и уравновешенность от модели к модели.

#iphone 17 air #galaxy s25 slim
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iPhone 17 Air может стать самым тонким смартфоном Apple – всего 6 мм в толщину
Информатор раскрыл характеристики камеры Galaxy S25 Slim с технологией ALoP для меньшей толщины
iPhone 17 Air будет самым тонким iPhone выпущенным компанией Apple
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