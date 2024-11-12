чтобы конкурировать в сегменте складных телефонов.

Согласно подсказке Smart Pikachu на Weibo, ожидается, что наследник прошлогоднего Oppo Find N3 выйдет в первой половине 2025 года.

Smart Pikachu также предполагает, что вернется круглый островок камер, возглавляемый тремя 50-мегапиксельными датчиками камеры. Мощность будет обеспечиваться процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который считается самой мощной разработкой среди мобильных чипсетов этого поколения. Инсайдер также упомянул "улучшенную металлическую текстуру", указывая либо на уникальный вариант, либо на новую обработку поверхности для всех N5.

Одно из самых интересных (возможно ложных) сведений заключается в том, что N5 будет оснащен беспроводной магнитной зарядкой. Помимо очевидного, может ли это также означать совместимость с магнитными зарядными чехлами Oppo, такими как Find X8? Любопытно, что в инсайде также говорится о совместимости с экосистемой Apple, так что возможно они говорят о возможности использования аксессуаров MagSafe.

Помимо этого, Oppo N5, как полагают, будет иметь лучший рейтинг IP (у N3 IPX4), а также более прочную и тонкую рамку. Некоторые говорят, что Oppo намерена бросить вызов Honor Magic V3 за самый тонкий складной смартфон в сложенном/разложенном виде.