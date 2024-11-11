Причиной тому стало использование жидкого металла, что сделало маркировку неузнаваемой.

После долгого ожидания в этом году Intel признала проблему нестабильной работы процессоров Raptor Lake и ответила расширенной гарантией и комплексной программой возврата некачественных товаров. Пострадавшие клиенты должны иметь возможность быстро заменить процессор. Во многих случаях до сих пор это было просто, даже если Intel, из-за отсутствия нужных моделей для обмена, иногда могла предложить только возврат средств. Время от времени соответствующий запрос на возврат отклоняется.

В настоящее время об этом свидетельствует например отчет из Гонконга: По данным HKEPC, пострадавший пользователь недавно отправил свой Intel Core i9-14900K на возврат через дилера из-за проблем с нестабильной работой. Однако запрос был сразу же отклонен, поскольку процессор эксплуатировался с жидким металлом в качестве теплопроводящей среды - и это видимо делало всю маркировку на теплоотводе неузнаваемой.

Это не является чем-то необычным при использовании жидкого металла. На веб-сайте поддержки компания Intel прямо заявляет, что вы можете использовать жидкий металл. Однако в то же время подчеркивается, что это может повредить маркировку, и таким образом сделать возврат невозможным.

В ответ на отчет HKEPC опросила всех крупных ритейлеров Гонконга, которые затем подтвердили этот подход: без маркировки обмен невозможен. Это явно касается не только процессоров Intel, но и AMD - так что и здесь следует соблюдать осторожность. Для большинства покупателей это в любом случае не должно стать серьезной проблемой - ведь подавляющее большинство пользователей полагаются на обычную термопасту, которая не влияет на маркировку на теплоотводе.