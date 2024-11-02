Компания заявляет, что благодаря отзывам о прототипе SearchGPT они перенесли лучшее из его опыта в ChatGPT.

Эта функция поиска работает на основе "тонко настроенной версии GPT-4o", которая была обучена с использованием синтетических данных, сгенерированных моделью OpenAI o1-preview. Это тот же метод обучения, который компания использует для обучения своей следующей модели под кодовым названием Orion, которая по слухам будет выпущена в конце этого года. Похоже, что использование синтетических данных будет играть важную роль в дальнейшем обучении или уточнении моделей.

OpenAI считает, что использование поиска с ChatGPT приведет к лучшим результатам при поиске информации. Стиль разговора, который является обычным при использовании ChatGPT, позволит пользователям задавать уточняющие вопросы, чтобы глубже изучить то, что им интересно узнать. Определенные запросы, такие как информация об акциях, погоде или спорте, также будут получать тщательно подобранные результаты с использованием данных от доверенных партнеров.

Кроме того пользователи смогут видеть, откуда ChatGPT берет свою информацию, поскольку "чаты теперь включают ссылки на источники, такие как новостные статьи и записи в блогах. Чтобы получить доступ к этой информации, пользователям необходимо нажать кнопку "Источники", которая появляется под ответом ChatGPT, что откроет боковую панель, которая отображает и предоставляет ссылки на источники информации.