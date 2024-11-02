Произведенный One-NetBook, этот карманный компьютер оснащен 7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

Эта мощная консоль имеет AMD Ryzen 9 HX 370 APU в своей топовой конфигурации, наряду с опцией Ryzen 9 AI 365 или Ryzen 7 8840U. AMD Ryzen AI 9 HX 370 имеет на борту графический чип Radeon 890M, который вполне способен на игры в разрешении 1080p.





Valve Steam Deck закрепила себя в качестве рыночного стандарта благодаря простоте использования и великолепному OLED-экрану в новой версии.

Вес устройства составляет всего 598 г. Оно имеет привлекательный внешний вид. ONEXFLY F1 Pro оснащен двойными динамиками Harman AudioEFX. Более пристальное внимание уделено джойстикам, которые не имеют мертвых зон, согласно One-Netbook. Здесь также представлена RGB-подсветка с настраиваемыми параметрами.

Информация о ценах пока не разглашается, как и дата выпуска. Устройство содержит в себе некоторые передовые портативные технологии, поэтому оно вероятно не будет дешевым. К счастью похоже, что One-Netbook будет иметь несколько конфигураций с различными APU Ryzen, что поможет сбалансировать соотношение стоимости и производительности для пользователей.