Убыток не был неожиданным после решения Intel инвестировать в расширение производственных мощностей, и выручка компании фактически опередила предыдущий средний прогноз Intel.

Intel опубликовала информацию о выручке за третий квартал в размере $13,3 млрд, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, но выше, чем ожидали аналитики. Производитель чипов получил поддержку от своего подразделения Data Center and AI (DCAI), которое принесло $3,3 млрд выручки, увеличившись на 9% в годовом исчислении. Аналогичным образом компания увидела рост в своем подразделении Network and Edge (NEX), которое выросло на 4% в годовом исчислении до 1,5 млрд долларов. Между тем группа Intel Client Computing Group (CCG) сообщила об убытке в 7% до 7,3 млрд долларов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер дал дополнительную информацию о квартальном убытке. Он отметил: "Расходы на реструктуризацию существенно повлияли на прибыльность в третьем квартале, поскольку мы предприняли важные шаги к нашим целям по сокращению расходов".



Он ссылается на план Intel по сокращению расходов на 10 миллиардов долларов, поскольку Гелсингер и его команда пытаются исправить положение и перейти к тому, чтобы стать "более компактной, быстрой и гибкой компанией". Агрессивный план был запущен в действие в августе прошлого года на фоне сокращения прибыли.

Следует отметить, что Гелсингер унаследовал компанию, нуждающуюся в трансформации, поскольку предыдущий директор допустил несколько ошибок, которые позволили AMD догнать Intel в технологическом процессе. Есть оптимизм, что техпроцесс Intel 18A - пятый техпроцесс Intel за пять лет - окажется катализатором для получения значительного прироста доходов в следующем году. По данным Intel, 18A "здоров и продолжает успешно развиваться", а Panther Lake (клиентские ПК) и Clearwater Forest (серверы) достигли ранних этапов 18A перед запуском в 2025 году.

В дополнение к расходам на реструктуризацию в размере 2,8 млрд долларов США за третий квартал, Intel заявила, что на ее последние квартальные результаты существенно повлияли расходы в размере 3,1 млрд долларов США, связанные с себестоимостью продаж и амортизацией определенных производственных активов, неденежные расходы в размере 2,9 млрд долларов США, связанные с обесцениванием деловой репутации определенных отчетных единиц (а именно ее отчетного подразделения Mobileye), и 9,9 млрд долларов США, связанные с созданием оценочной надбавки к отложенным налоговым активам США.

Реструктуризация - это текущий процесс, который как ожидается займет большую часть следующего года. Intel уже добивается прогресса, но в то же время на горизонте маячат новые убытки. В связи с этим финансовый директор Дэвид Цинснер отметил во время телефонного разговора о прибылях и убытках, что операционный убыток Foundry в размере 5,8 млрд долларов "последовательно и существенно снизился" из-за убытков от обесценивания в размере 3 млрд долларов США.

"Мы ожидаем, что убытки продолжатся примерно такими же темпами в четвертом квартале, за вычетом этого убытка от обесценивания. В следующем году, по мере перехода на техпроцессы с лучшей структурой затрат и реализации экономии, связанной с действиями по реструктуризации, мы ожидаем значительного улучшения операционных убытков", - сообщил Цинснер.



Заглядывая вперед в четвертый квартал, Intel ожидает, что выручка установится в диапазоне от 13,3 млрд до 14,3 млрд долларов США.