M4 Max не только самый быстрый чип в линейке Apple, но и показал самый высокий результат в одноядерном тесте Geekbench.

В таблице указано, что M4 Max набрал 4060 баллов в одноядерном тесте, и это очень впечатляет. Он также содержит некоторые оговорки, первая из которых заключается в том, что это слитый результат. Запись Geekbench указывает, что M4 Max работал на частоте 4,5 ГГц. Если предположить, что это правда, то либо Apple увеличила тактовую частоту на варианте Max (и возможно на варианте Pro), либо это сделал некий человек, который сумел достичь впечатляющего результата теста.

Также стоит отметить, что есть записи, показывающие баллы в одноядерном тесте выше 4000, хотя в основном это разогнанные чипы. Вполне возможно, что запись M4 Max также является разогнанным результатом.

Если предположить, что он не разогнан, приведенная выше диаграмма показывает, как он сравнивается с кураторскими оценками Geekbench, которые "отражают среднюю производительность каждого процессора с как минимум пятью уникальными результатами в браузере Geekbench".