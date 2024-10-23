И снижение цены на сумму до 7400 долларов в зависимости от комплектации.

Возможно это вызвал приближающийся сезон подарков или прибытие Chevy Equinox EV в дилерские центры, но Ford снизил запрашиваемую цену на популярный электрический внедорожник Mach-E, обновил внешний вид и добавил несколько довольно приятных мелочей.

Сначала поговорим о ценах: для модельного года 2025 цена базовой модели Mach-E начинается от 38 500 долларов, что на 3500 долларов меньше, чем у модели 2024 года. Чем более дорогую комплектацию вы выбираете, тем больше скидок вы получаете - комплектация Premium теперь дешевле на 4000 долларов и стоит 42 000 долларов, а GT AWD Extended Range - на 5000 долларов и стоит 54 500 долларов. Даже недавно выпущенный вариант Rally стоит на 7000 долларов меньше и стоит 58 000 долларов.

Дополнением к ценностному предложению является стандартный тепловой насос. Тепловые насосы просто необходимы для поддержания аккумуляторов в оптимальных рабочих температурах, особенно в морозную погоду.

Покупатели также получат новейшую технологию помощи водителю BlueCruise 1.5 от Ford, которая автоматически распознает смену полосы движения. Рычаг переключения передач переместили с центральной консоли на рулевую колонку, тем самым освободив место между передними сиденьями для отдельного держателя телефона и квадратного подстаканника, идеально подходящего для пакета сока.





Для тех, кто выбирает комплектацию Premium, вентилируемые передние сиденья теперь являются стандартными, а если покупатели выберут пакет Sport, они получат иное торпедо, решетку радиатора, красные передние тормозные суппорты Brembo, а также 19-дюймовые глянцево-черные диски от Mach-E GT, среди прочего. Mach-E 2025 поступит в продажу в начале 2025 года.