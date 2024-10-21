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Niko4123
В демоверсии Warframe 1999 от Digital Extremes протестировано 14 графических процессоров
Большая часть из протестированных видеокарт показала играбельную производительность.

В демоверсии игры мы переходим от космических сражений в жанре научной фантастики в далеком будущем к ностальгическому возврату в 1990-е. Коротко говоря, она включает в себя альтернативную временную линию - концепцию, которая является центральной в истории онлайн-шутера от третьего лица. 

Враги в демоверсии 1999 года по-прежнему появляются процедурно, что приводит к некоторой дисперсии от запуска к запуску, но вы можете обойти это, просто сгенерировав много данных. Именно это журналисты и сделали: они воспроизвели всю десятиминутную демоверсию Warframe 1999 45 раз, отслеживая время кадра в каждом отдельном запуске, чтобы создать приведенную ниже диаграмму. Каждый графический процессор получил три сессии, и эти результаты являются средними значениями всех трех. Игра работала в полноэкранном режиме 4K UHD с масштабированием разрешения, установленным на "качество", что означает использование DLSS для карт GeForce и FSR2.2 для всех остальных. В любом случае это дает разрешение рендеринга 2560×1440. Настройки игры были установлены на предустановку "высокие".

Warframe уже давно известен тем, что отдает предпочтение графике AMD, и представленная здесь диаграмма это подтверждает, поскольку Radeon RX 7700 XT находится рядом с GeForce RTX 3080. Конечно, могучая GeForce RTX 4080 доминирует в диаграмме благодаря своей производительности, но все видеокарты здесь показывают играбельную производительность за исключением возможно Arc A580 и GeForce RTX 3060. На самом деле карты Arc в целом показывают себя плохо. Мы не уверены, связано ли это с отсутствием оптимизации драйверов или просто с тем, что Warframe плохо подходит для Alchemist.

Digital Extremes использует собственную технологию движка, известную как "Evolution", как для Warframe, так и для своей будущей игры Soulframe, и хотя Evolution в целом хорошо оптимизирован, это строго игровой движок последнего поколения. Он не поддерживает виртуализированную геометрию или текстуры, в нем нет никаких функций трассировки лучей, а освещение и тени в игре определенно олдскульные. Тем не менее, он может выглядеть довольно хорошо при правильном использовании, а окружающая среда в демоверсии Warframe 1999 абсолютно великолепна.

Завершение демоверсии один раз дает игрокам эксклюзивный скин для длинного меча, показанный выше. Неясно будет ли демоверсия доступна после выхода Warframe 1999. Мы очень надеемся на это, потому что это безусловно лучший способ оценить игру. Digital Extremes не сообщила, когда именно выйдет Warframe 1999, но ее выход запланирован на эту зиму. Игра полностью бесплатна практически на всех платформах, включая Nintendo Switch.

#видеокарты #digital extremes #warframe 1999
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