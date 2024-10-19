Текущий драйвер AMD - версия 6.07.22.037, а драйвер от ASUS - версия 6.10.02.1849.

ASUS опубликовала на своем сайте более новый драйвер чипсета AMD, чем тот, что сейчас доступен у самой AMD. Текущий драйвер AMD - версия 6.07.22.037, а драйвер от ASUS - версия 6.10.02.1849. Этот гораздо более новый драйвер включает программное обеспечение Platform Management Foundation для новых процессоров, включая "Ryzen AI MAX 300 Series".

Единственный способ получить "более точное подтверждение" - это когда AMD фактически объявит о деталях. Очевидно, что этого еще не произошло, но мы ожидаем, что это не затянется.

Strix Halo (или "Ryzen AI MAX 300 Series") - это предстоящий процессор от AMD, который как говорят, в своей топовой конфигурации имеет шестнадцатиядерный ЦП Zen 5, 20 процессоров RDNA 3 Workgroup и двойную 256-битную шину памяти. С точки зрения дизайна он похож на Apple M3, и мы вероятно увидим его в похожих конфигурациях: профессиональные ноутбуки, рабочие станции малого форм-фактора и так далее.



