Недавно автопроизводитель вывез пару своих 1064-сильных Corvette ZR1 2025 на испытательный полигон в Германии и развил максимальную скорость 375 км/ч, чего не ожидала команда разработчиков.

Мы наконец-то узнали, насколько быстро может ехать Corvette ZR1 2025 года. С мощностью 1064 л.с. ZR1 обладает смелостью, чтобы сравниться (и превзойти) многие гиперкары. Недавно Chevrolet привез пару ZR1 на немецкий автодром ATP Automotive Testing Papenburg, представляющий собой 12,5-километровую овальную испытательную трассу, чтобы проверить, насколько быстро они могут ехать.





На видео выше вы можете увидеть президента GM Марка Ройсса за рулем, разгоняющего ZR1 до средней скорости 375 км/ч. Заезды на максимальной скорости проводились в обоих направлениях, чтобы учесть ветер и перепады высот на трассе. Для дальнейшего снижения сопротивления автомобили оснащались меньшим из двух доступных спойлеров и более коротким передним спойлером. Подвеска, как сообщается, была стандартной, на шинах Michelin Pilot Sport 4S с алюминиевыми дисками.

По словам Ройсса и инженера-разработчика Криса Барбера, ZR1 было очень легко разогнать до рекордной скорости, ощущая себя расслабленным на протяжении всего процесса. Барбер заявил, что он и его команда не думали, что "375 км/ч были на кону, пока не увидели, как почти небрежно автомобиль разгонялся до этой скорости на своих заездах." Когда ZR1 был впервые анонсирован, ожидалось, что максимальная скорость составит 344 км/ч, но после дополнительных испытаний GM заявила, что мощный двигатель LT7 мощностью 1064 л. с. может разогнаться до 368 км/ч.

Ни Ройсс, ни Барбер не являются профессиональными водителями, так что это хороший знак для будущих владельцев Corvette ZR1. Тем не менее, мы должны подчеркнуть, что будущие хозяева также должны тестировать эти автомобили в контролируемых условиях, таких как дрэг-стрипы или гоночные трассы.

Ожидается, что Corvette ZR1 2025 года будет стоить от 180 000 долларов, а первые заказы поступят в начале 2025 года.