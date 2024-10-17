На форуме Board Channels в Китае появился пост в котором по словам Videocardz излагаются предполагаемые даты запуска NVIDIA нескольких ее видеокарт следующего поколения.

Говорят, что NVIDIA общается с партнерами о своих планах как относительно высокопроизводительных, так и среднебюджетных графических процессоров.

В посте утверждается, что NVIDIA представит свои GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 на выставке бытовой электроники (CES) в январе 2025 года (генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг должен выступить с основным докладом на выставке CES). Аналогично, он презентует урезанный вариант для китайского рынка, GeForce RTX 5090D.

После этого, как утверждается в сообщении на форуме, мы увидим выпуск GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti в феврале, а затем GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti в марте.

Если предположить, что эта информация верна, то мы увидим линейку из как минимум полудюжины SKU в короткий промежуток времени. Это было бы значительным отклонением от стратегии запуска NVIDIA по сравнению с серией GeForce RTX 40, которая была презентована следующим образом:

GeForce RTX 4090: 12 октября 2022 г.

GeForce RTX 4080: 16 ноября 2022 г.

GeForce RTX 4070 Ti: 5 января 2023 г.

GeForce RTX 4070: 13 апреля 2023 г.

GeForce RTX 4060 Ti: 24 мая 2023 г.

GeForce RTX 4060: 29 июня 2023 г.

Между GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4060 Ti прошло чуть больше семи месяцев, а для GeForce RTX 4060 - восемь месяцев. Если верить информации Board Channels, график выпуска NVIDIA "в основном определен" на данный момент - тогда всего два месяца отделяли бы запуск GeForce RTX 5090 от запуска GeForce RTX 5060 и 5060 Ti.

Это безусловно был бы агрессивный график запуска. Мы также должны задаться вопросом, не теряется ли что-нибудь при переводе, особенно с возможными расхождениями между терминами "объявление", "запуск" и "выпуск".