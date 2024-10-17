Ключевая особенность заключается в том, что новые модули не требуют разгона для достижения этой скорости.

Поскольку эти модули не разогнаны, вы сможете поставить их в любую платформу, поддерживающую CUDIMM, и немедленно запустить их на скорости 6400 МТ/с. Указанные платформы включают как новый сокет LGA 1851 от Intel для процессоров Core Ultra 200, так и семейства процессоров AMD Ryzen 8000 и 9000 на некоторых материнских платах - вероятно на чипсете X870.

Хотя Micron является первым, кто выпустил на рынок модули CUDIMM, которые вы действительно можете купить, компания не первая, кто анонсирует CUDIMM в целом. Многие другие поставщики, включая G.SKILL, Corsair, ADATA, Kingston и несколько более мелких компаний, уже анонсировали CUDIMM, но эти продукты в основном предназначены для использования с профилями Intel XMP или AMD EXPO и пока еще недоступны.

CUDIMM упростят разгон памяти и обеспечат более высокую емкость. Micron заявляет, что намерена масштабировать свои решения CUDIMM до 64 ГБ на модуль в начале следующего года, открывая путь для 256 ГБ оперативной памяти на потребительских платформах. Между тем сама JEDEC заявляет, что в этом году модули CUDIMM достигнут скорости 7200 МТ/с (опять же без разгона) и в будущих версиях вырастут как минимум до 9200 МТ/с.