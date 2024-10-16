RISC-V готова стать ISA по выбору для любителей и учащихся, в то время как Arm проникает как в ноутбуки, так и в серверы.

Заявления о смерти x86 часто сильно преувеличены, но здесь есть вполне реальная угроза, и Intel и AMD решили объединиться, чтобы лучше ее встретить.

Обе компании объявили о создании "консультативной группы по экосистеме x86", которая должна "сосредоточиться на выявлении новых способов расширения экосистемы x86". Помимо Intel и AMD в консультативную группу входит целый ряд известных имен, включая Dell, Lenovo, HP, Microsoft и еще несколько неожиданных партнеров, таких как Broadcom, Meta и Google. Создатель Linux Линус Торвальдс и архитектор Unreal Engine Тим Суини оба присоединились к консультативной группе в качестве экспертов, чтобы предоставить внутреннюю информацию о Linux, игровом движке и разработке, а также смежном программном обеспечении.

Пэт Гелсингер из Intel и Лиза Су из AMD

Intel и AMD заявляют, что консультативная группа позволит производителям чипов лучше сотрудничать со своими партнерами при создании будущих продуктов x86. По всей видимости консультативная группа по экосистеме x86 "будет запрашивать техническую информацию от сообществ аппаратного и программного обеспечения x86 по основным функциям и возможностям". Идея состоит в том, чтобы убедиться, что Intel и AMD поставляют процессоры, которые отвечают конкретным потребностям их клиентов, а не наивно следуют дорожной карте, надеясь, что новые процессоры будут востребованы на рынке.

Легко думать об Intel и AMD как о непримиримых соперниках и действительно, пресс-релиз описывает эти две компании как "ярых конкурентов". При этом он также отмечает, что управляющие x86 сотрудничают в экосистеме x86 уже буквально десятилетия. Организация совместной среды может привести к большим переменам в будущем x86 ISA.