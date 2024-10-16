Сегодня Apple представила свой планшет iPad mini последнего поколения, работающий на фирменном чипе A17 Pro.

Более мощный процессор является ключом к заявлению Apple о том, что ее новейший iPad mini «создан для Apple Intelligence», хотя и с оговоркой - как и в недавно выпущенной линейке iPhone 16 (и iPhone 15 предыдущего поколения), ключевые функции Apple Intelligence не будут доступны до выхода iOS 18.1. Если отбросить эту придирку, iPad mini получает свое первое настоящее обновление за несколько лет. И хотя Apple не посчитала нужным включать свой чип серии M в новейшую модель, A17 Pro - это мощный чип: он оснащен 6-ядерным процессором, состоящим из пары производительных ядер и четырех эффективных ядер, что по словам Apple, приводит к 30%-ному повышению производительности процессора. A17 Pro имеет 5-ядерный графический процессор, который как утверждается, улучшает графическую производительность на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Другие примечательные детали связанные с чипом включают 16-ядерный Neural Engine, который по словам Apple в два раза быстрее предыдущего поколения, и поддержка графическим процессором таких функций, как аппаратная трассировка лучей. Примечательно, что A17 Pro - это тот же чип, который использовался в последнем поколении iPhone 15 Pro от Apple.

Что касается дисплея, новейший iPad mini сохраняет тот же 8,3-дюймовый экран с тем же разрешением 2266x1488 (326 ppi). К сожалению частота обновления также одинакова и составляет всего 60 Гц.

iPad mini оснащен 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом спереди и 12-мегапиксельной камерой сзади с поддержкой Smart HDR 4. Apple заявляет, что задняя камера может подключаться к 16-ядерному Neural Engine, чтобы использовать ИИ для идентификации документов в приложении камеры, а также использовать новую вспышку True Tone для удаления теней с документов.

Еще одна вещь, которую рекламирует Apple - это поддержка ее стилуса Pencil Pro для разблокировки "волшебных возможностей и мощных взаимодействий".

Вот цены на новый iPad mini в зависимости от ваших потребностей и объема хранилища:

iPad mini (128 ГБ, Wi-Fi): 499 долларов

iPad mini (128 ГБ, Wi-Fi + Cellular): 649 долларов

iPad mini (256 ГБ, Wi-Fi): 599 долларов

iPad mini (256 ГБ, Wi-Fi + Cellular): 749 долларов

iPad mini (512 ГБ, Wi-Fi): 799 долларов

iPad mini (512 ГБ, Wi-Fi + Cellular): 749 долларов

Вы можете оформить предварительный заказ на iPad mini уже сейчас в четырех цветах (space gray, blue, purple, и starlight). Он поступит в продажу 23 октября 2024 года.