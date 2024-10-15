Особенно на материнских платах более высокого класса.

Noctua заявила: "Большинство материнских плат LGA1851 более высокого класса используют новый RL-ILM, который значительно снижает деформацию ЦП по сравнению с LGA1700, и даже на материнских платах, которые используют так называемый ILM с более высоким давлением.

Обнадеживающее сокращение деформированных ЦП Arrow Lake отчасти связано с обновлением Intel своих требований к минимальному давлению крепления радиатора, что направлено на обеспечение лучшего контакта между контактными площадками ЦП и контактами сокета с использованием нового RL-ILM. Noctua также заявила, что все их кулеры соответствуют новым требованиям к минимальному давлению и следовательно, будут прекрасно использоваться на новых материнских платах оснащенных RL-ILM.

Noctua даже продолжает утверждать, что ее собственный кулер ЦП NH-D15 G2 будет лучшим вариантом для ЦП на базе LGA1851. Оригинальный кулер Noctua NH-D15 всегда был одним из самых эффективных воздушных кулеров для процессоров на рынке.