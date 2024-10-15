Это устройство для потенциальных покупателей, которые хотят иметь обнаружение движения в помещении в режиме реального времени без необходимости в камерах или микрофонах.

Уход за пожилыми людьми, включая стареющих родителей или пожилых людей, которые живут одни, это сложное и трудное дело. Опекуны находятся в неудобном положении, обеспечивая безопасность пожилых людей дома, что часто требует необходимости в навязчивых камерах безопасности или микрофонах. Конечно, многие люди не любят такого нарушения своей конфиденциальности.

Встречайте Threshold с ее новым датчиком движения. Он подключается к любой розетке и использует волны Wi-Fi для отслеживания движения по всему дому. Что еще важнее, в нем нет никаких камер или постоянно прослушивающих микрофонов. Принцип работы Motion на самом деле очень прост: датчики в настенных розетках, установленных по всему дому, отслеживают физические помехи в сигналах Wi-Fi (от беспроводного маршрутизатора) для обнаружения движения. С помощью приложения удаленные сиделки/пользователи могут видеть в режиме реального времени, не двигался ли человек в течение определенного времени, перемещается ли любимый человек по дому, обнаружено ли движение, когда никого нет дома, и т. д.

Системе требуется как минимум три розетки Motion для триангуляции сигнала Wi-Fi. В стартовый комплект входят три розетки, чего достаточно для пространства площадью около 140 кв. метров. Добавление большего количества расширит зону покрытия. Есть сквозная розетка на 110 В, хотя она никоим образом не является умной. Тем не менее, стоит отметить несколько вещей: Motion не будет работать при отключении электроэнергии и, как и почти все подключенные устройства, может случайно отключиться, сделав датчики движения бесполезными.

Датчики движения Motion Wi-Fi от Threshold уже доступны для предварительного заказа, а отправка заказов начнется в ноябре. Стартовый комплект из трех розеток стоит 60 долларов. Система и приложение работают с устройствами Android и iPhone, плюс Threshold предоставляет двухлетнюю гарантию.