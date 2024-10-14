Недавно было отмечено, что вместо игры вы покупаете только лицензии на использование. Однако с GOG дела обстоят иначе.

В следующем году в Калифорнии вступит в силу новый закон, который принесет изменения для провайдеров цифровых медиа. В будущем это должно быть явно указано при покупке, если вы приобретаете только лицензию на использование. Поэтому поставщик игр Steam уже принял меры и теперь размещает такое уведомление по всему миру. В ближайшие месяцы все другие розничные продавцы цифровых игр вероятно последуют этому примеру – по крайней мере большая часть.

В то время как основные конкуренты, такие как Steam, Epic Games Store или консольные магазины продают только лицензии, платформа GOG, которой управляет CD Projekt, прямо предлагает все игры для загрузки в автономном режиме. Другими словами: Хоть лаунчер и есть, но вы в любой момент можете скачать купленные игры в виде файла и запускать их самостоятельно.

GOG теперь пользуется этой возможностью, чтобы обратить внимание в конкурентной борьбе. GOG хочет отметить, что компания предоставляет офлайн-файлы, которые потом невозможно забрать.

Из-за необычного подхода по сравнению с конкурентами, некоторые студии AAA и соответствующие издатели, в частности, не решаются предлагать свои игры на GOG. Помимо CD Projekt через платформу легко доступны The Witcher и Cyberpunk. Ритейлер также имеет хорошие возможности для старых крупномасштабных проектов и инди-игр.