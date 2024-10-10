На китайском сайте социальных сетей Weibo Qualcomm показала тизерное видео.

Видео кратко демонстрирует новый чипсет, который предназначен для премиального мобильного рынка. Что выделяется, так это то, что 8 Elite оснащен ядрами Oryon, которые устанавливаются на ноутбуки.

Однако то, что вызвало оживление в мире смартфонов, - это неназванный телефон, с которым представлен 8 Elite. Примерно на 9-й секунде зрители могут увидеть силуэт устройства, очень напоминающего дизайн OnePlus 11, 12 и (возможно) 13. Большой круглый островок камеры в левом верхнем углу несомненно принадлежит OnePlus, что конечно вызвало слухи о том, что Qualcomm представит 8 Elite в OnePlus 13.

Пока только Xiaomi подтвердила, что будет использовать Snapdragon 8 Elite в своем предстоящем флагмане Xiaomi 15, но у этого телефона квадратный островок камеры, так что это не может быть телефон, показанный в видео. Тем не менее, у нас есть вопросы:

Означает ли это, что Qualcomm будет выпускать 8 Gen 4 вместе с 8 Elite? Это все менее и менее вероятно, основываясь на многочисленных сообщениях о том, что Qualcomm переименовывает 8 Gen 4 в 8 Elite.

С учетом ядер Oryon на базе Snapdragon X Elite, может ли значительный прирост производительности также означать значительное увеличение цены на OnePlus 13?

Ожидается, что OnePlus будет анонсирован в декабре в Китае, поэтому нам не придется долго выяснять, насколько все это правда. Поскольку ожидается, что большая часть устройства будет переработана или доработана по сравнению с OnePlus 12, наличие чипсета с мощью Snapdragon X Elite может привлечь внимание покупателей.