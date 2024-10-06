Разработчики также подтвердили, что глобальная стратегическая игра также получит поддержку SteamOS и Linux в целом.

У Sid Meier’s Civilization 7 теперь новые системные требования, хотя рекомендации были лишь слегка скорректированы. Разработчики из Firaxis убеждены, что "игроки могут добиться немного большей производительности даже на немного более медленном оборудовании" и поэтому приносят извинения за "путаницу" с прежними требованиями. SSD больше не является обязательным, и помимо немного скорректированных процессоров, были немного изменены и пресеты.

Ничего не изменится для игроков, которые хотят играть в глобальную стратегическую игру высокого качества, для них заявлены Ryzen 9 5950X и 32 ГБ оперативной памяти.



В рамках своего обновления разработчики из Firaxis Games также подтвердили, что игра которая выйдет 11 февраля 2025 года, также будет предлагать официальную поддержку SteamOS, Linux в целом и macOS. Соответствующие системные требования будут объявлены позже.