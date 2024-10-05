Событие принесет целый ряд масок, маскировок, нарядов и костюмов, которые будут доступны по сниженным ценам. Также будет возвращение в место, которое должно вызвать приятную ностальгию.

Хотя хеллоуинские подарки являются обычным делом в сфере игрового сервиса, есть одна неожиданная часть этого события, которую оценят давние поклонники. Игроки вернутся в Северный Янктон, где начинается история Grand Theft Auto V. Игроки смогут "уничтожать марширующие волны нежити в новом испытании". Это будет первый раз, когда это место будет представлено в GTA: Online.

Северный Янктон - идеальный выбор, чтобы позволить игрокам уничтожать орды зомби, в то же время немного ностальгируя. Это сонный маленький городок, покрытый снегом, который выглядит так, будто его взяли из фильма ужасов, что должно помочь задать правильную атмосферу для события. Там есть кладбище, которое было заметно во время ключевого события между двумя главными героями GTA V. Можно поспорить, что это же самое кладбище каким-то образом сыграет свою роль, когда зомби захватят небольшой городок.

Всегда весело, когда онлайн-игры опираются на сезонные события с праздниками, такими как Хэллоуин. Особенно с возможностью позволить игрокам вернуться в место, которое не посещалось в игре более десятилетия.