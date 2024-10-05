Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Grand Theft Auto Online дарит геймерам ностальгический сюрприз на Хэллоуин
Событие принесет целый ряд масок, маскировок, нарядов и костюмов, которые будут доступны по сниженным ценам. Также будет возвращение в место, которое должно вызвать приятную ностальгию.

Хотя хеллоуинские подарки являются обычным делом в сфере игрового сервиса, есть одна неожиданная часть этого события, которую оценят давние поклонники. Игроки вернутся в Северный Янктон, где начинается история Grand Theft Auto V. Игроки смогут "уничтожать марширующие волны нежити в новом испытании". Это будет первый раз, когда это место будет представлено в GTA: Online.

Северный Янктон - идеальный выбор, чтобы позволить игрокам уничтожать орды зомби, в то же время немного ностальгируя. Это сонный маленький городок, покрытый снегом, который выглядит так, будто его взяли из фильма ужасов, что должно помочь задать правильную атмосферу для события. Там есть кладбище, которое было заметно во время ключевого события между двумя главными героями GTA V. Можно поспорить, что это же самое кладбище каким-то образом сыграет свою роль, когда зомби захватят небольшой городок.

Всегда весело, когда онлайн-игры опираются на сезонные события с праздниками, такими как Хэллоуин. Особенно с возможностью позволить игрокам вернуться в место, которое не посещалось в игре более десятилетия.

#grand theft auto online
+
Написать комментарий (0)
GTA Online отмечает 11 лет с момента запуска
Valve вернёт деньги за GTA 5 из-за проблем с античитом на Linux и Steam Deck
Хакеры атаковали серверы Rockstar: пользователи не могли подключиться к онлайн-режимам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
14
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
13
Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
+
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
+
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
3
Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
+
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
+
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Опубликованы изображения One UI 7 на Galaxy S24 Ultra с целым рядом изменений
+
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
+
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
2
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
Концерн «Калашников» увеличит производство авиационных пушек для истребителей и бомбардировщиков
4
MWM: Специалисты «Уралвагонзавода» могут получить доступ к секретным технологиям подбитого Leopard
+
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
18
Разработчики Star Wars Outlaws выпустили второе обновление, нацеленное на решение массы недочётов
+

Популярные статьи

Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
15
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
2
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
76
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
232
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
5
Андервольтинг vs оверклокинг – есть ли смысл от разгона видеокарты, и почему андервольтинг лучше
12
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
9
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
Пять худших хэллоуинских игр, в которые я играл
+
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
1

Сейчас обсуждают

Рафис Файзуллин
12:39
Задачу важно не просто поставить. Её нужно тщательно проработать и разработать промежуточные этапы до мельчайших деталей. Оценить достижимость отдельных шагов. И разработать план достижения этих этапо...
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
unhurtable
12:38
Как всегда как только уходят в отставку начинают здравые вещи говорить, традиция чтоль у них такая...
Экс-генсек НАТО Столтенберг: Армия России сильнее европейских вооруженных сил
si-cat
12:37
".. Моя при этом нормально держит хот спот меньше 85° в не самом продуваемом корпусе.." Ну и что тебе тогда не нравится? ".. А треть 4090 по заводу с тдп до 600Вт.." Пиздёж. Шестисотку держат только в...
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
unhurtable
12:36
Бедный нахрюк, в очередной раз перемога обернулась зрадой...
В Польше рассказали о первых результатах формирования Украинского легиона для ВСУ
si-cat
12:32
"Мы ни хера точно не знаем про новые карты - но точно знаем, что это будет полная херня!!"🤣🤣🤣
XDA Developers: линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 может разочаровать пользователей
inchaos75
12:31
Моник 1440-144 у меня уже 6 лет. Фразу "многие купили" можно говорить о 4К-144+, а 1440-120+ это давно мейстрим.
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
REY_B_
12:30
Самое главное и не говориться! - Это был показательный удар, по самой охраняемой в Мире военной базе! Которую охраняет половина авианосного флота США!!! А раз так, то Иран с лёгкостью может вынести лю...
WP: Минимум 25 баллистических ракет Ирана достигли целей в Израиле во время атаки во вторник
unhurtable
12:30
При сочетании недорогое и 4070 Ti Super|4080 ~ $1000(4080 номинально 1200, тишка 800), напомню что 1080 Ti $700 и это был ТОП, про то что 1080 Ti тянула все в 1440 более 3 лет - смешно, тот же 2077 60...
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
FelsheR-Vzvz
12:29
Война научит, не переживай за РФ. Думай куда после денацификации жить поедешь.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Андрей Нилабак
12:29
Судя по твоему коммету, видно что ты типичный продукт современного маркетинга
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем