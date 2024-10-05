Китайский технический блогер Geekerwan сравнил Lunar Lake с конкурирующими компонентами от AMD, Apple, Qualcomm и предыдущего поколения Intel в различных играх с ограничениями мощности как 30 Вт, так и 15 Вт.

Результаты 30 Вт сами по себе впечатляют, а Lunar Lake легко удерживает свои позиции или доминирует в каждом отдельном тесте против процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Однако, что действительно впечатляет в тестировании Geekerwan, так это результаты при 15 Вт. Можно сказать, что большинство тестов не обеспечивают играбельной производительности для большинства рассматриваемых чипов, но чип Intel Core Utlra 258V Lunar Lake стабильно опережает конкурентов при 15 Вт. Примечательно, что он становится первой SoC, которая действительно стабильно опережает SoC Aerith или Van Gog в Steam Deck при 15 Вт.

Хотя Ryzen Z1 Extreme используемый в ROG Ally и Lenovo Legion Go, значительно мощнее Aerith при более высоких лимитах мощности, на самом деле он имеет тенденцию к снижению производительности при более низких лимитах, таких как 15 Вт. Он был действительно разработан для ноутбуков, а не для карманных компьютеров, и ему трудно поддерживать тактовую частоту на своих восьми ядрах ЦП и двенадцати ядрах ГП, имея всего 15 Вт мощности.

Lunar Lake тем временем вырывается вперед, демонстрируя отличную производительность своего графического компонента на базе Xe2. Как мы отметили в заголовке, это сулит очень хорошие результаты для игровых карманных компьютеров на базе новой SoC от Intel, которые обычно работают при пределе мощности в 15 Вт. Хотя такие устройства, как ROG Ally X, могут быть оснащены огромными батареями, чтобы обеспечить многочасовую игру при более высоких ограничениях мощности, это делает их более дорогими и громоздкими.

У Intel все еще есть несколько начальных проблем с драйвером - недавно мы обнаружили, что игра Selaco приводит к тому, что машины Lunar Lake выходят из строя и перезагружаются при запуске - но после обновления эти проблемы встречаются все реже. В целом все во что вы хотите играть будет работать хорошо, даже игры на старых API, таких как DirectX 9 или OpenGL. Эти результаты заставляют нас особенно радоваться предстоящим дискретным графическим компонентам второго поколения от Intel. Будем надеяться, что мы услышим что-нибудь о них в ближайшее время, так как они должны выйти в этом году.



