Несколько недель назад игра появилась на мероприятии Sony State of Play, чтобы сообщить, что она выйдет на PlayStation 5 для территорий за пределами Японии.

PUBG Studios будет заниматься разработкой, поскольку у нее есть успешный опыт переноса консольных и ПК-игр на мобильные платформы. В заявлении об этом партнерстве сайт Krafton сообщил, что "планирует точно переосмыслить и реализовать основные забавные элементы оригинала, чтобы они соответствовали мобильной среде".

Это партнерство имеет смысл, поскольку Palworld стал невероятно популярным в Китае, где мобильные игры составляют подавляющую часть рынка. Наличие мобильной версии может означать серьезную денежную удачу как для Krafton, так и для Pocketpair.

Однако все это может быть нарушено судебным иском, нависшим над Pocketpair. К сожалению пока недостаточно информации, чтобы определить, какое влияние это может оказать на эту недавно анонсированную мобильную версию. Тот факт, что Palworld не может выйти в Японии на PlayStation 5, заставляет думать, что Nintendo может одержать верх в их судебной тяжбе.

Интересно, что Pocketpair рассматривает это как возможность перезагрузить Palworld. С предположением, что переход на мобильные устройства требует переработки элементов игры таким образом, чтобы компания могла решить любые проблемы, на которые Nintendo претендует в своем иске. Время покажет, как все это обернется для игры Монстры с оружием.